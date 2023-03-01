Песков объяснил отказ комментировать ужесточение наказания за дискредитацию Песков: идею ГД ужесточить наказание за дискредитацию ВС РФ сначала нужно изучить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался комментировать инициативу Госдумы об ужесточении наказания за дискредитацию участников военной операции. Он признался, что еще не успел ознакомиться с документом, передает Sputnik Беларусь. По словам Пескова, сначала необходимо изучить положения законопроекта и узнать, за какие правонарушения предлагается наказывать строже, чем это принято сейчас.

Надо ознакомиться, какие преступление предлагаются, какие именно, как они квалифицируются. Не будучи знакомым с текстом, что-то комментировать было бы неправильно, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что новую инициативу нужно будет проработать соответствующим образом.

Сегодня, 1 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в УК РФ и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму. По его словам, они предусматривают штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.

Спикер уточнил, что второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта.

В свою очередь лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прокомментировал инициативу об ужесточении наказания за дискредитацию ВС РФ в ходе СВО, Глава политического объединения подчеркнул, что критика бывает разной и не всегда она является вредной. По словам Нечаева, в этом вопросе необходимо внимательно разобраться.