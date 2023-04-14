Песков отказался говорить об участии Путина в шествии «Бессмертного полка»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, примет ли президент России Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», передает РИА Новости.

Пока не могу вам сказать, — ответил Песков на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что в 2023 году должна состоятся прямая линия с участием Путина. Точные сроки пока не называются, но ранее появилась информация, что мероприятие может состояться в июне.

Представитель Кремля также отметил, что 16 апреля Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Он добавил, что на столе у российского лидера будут и куличи, и пасхальные яйца, «как у всех христиан».

Акция «Бессмертный полк» является общественной. Россияне и жители разных стран участвуют в ней для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 Мая или в ближайшие к празднику даты люди проходят по улицам городов большой колонной, держа в руках фотографии близких.

В 2022 году Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве. Он шел с портретом отца-фронтовика.