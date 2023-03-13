Песков отказался давать оценку немецким танкам Песков отказался обсуждать ТТХ танков Leopard и переадресовал вопрос в Минобороны

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Танк Leopard

Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики немецких танков Leopard. С этим вопросом нужно обратиться в Минобороны РФ, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Отвечая на вопрос о том, как он относится к гражданам страны, поменявшим «кожаное кресло на окоп», представитель Кремля ответил, что гордится всеми защитниками Родины, кто сражается с оружием в руках в Донбассе.

Мы гордимся всеми защитниками Родины, мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе. <...> Hе считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами, — сказал спикер Кремля.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что танки Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивали в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.