«Очередь большая»: Песков об отказе Аргентины вступать в БРИКС Песков: отказ от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины

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Решение Аргентины не вступать в БРИКС вызывает сожаление, однако это является суверенным правом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, очередь стран, желающих вступить в эту организацию достаточно большая. В случае с Аргентиной руководство страны просто посчитало нецелесообразным вступать в БРИКС в данный момент времени, передает ТАСС его слова.

Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса <...> Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, и это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам, — заявил Песков.

Ранее отказ Аргентины вступать в БРИКС прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что позиция Буэнос-Айреса может измениться. По его словам, правительство президента Хавьера Милея может с «большим основанием» определиться с отношением с организацией. Однако, объяснил Лавров, сначала аргентинским властям необходимо «освоиться».