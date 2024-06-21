Песков: отказ Кишинева от отношений с Москвой не нравится жителям Молдавии

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Дмитрий Песков

Кишинев отказывается от взаимодействия с Москвой, и это не нравится большому количеству жителей Молдавии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эти граждане считают, что будущие интересы страны могут быть связаны не только с Евросоюзом.

Мы видим, что эта тенденция не нравится большой части населения Молдавии. Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за ними наблюдаем, — пояснил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. По ее словам, диалог начнется 25 июня первой межправительственной конференцией Молдавия — ЕС спустя два года после получения республикой статуса кандидата.

Это произошло после того, как Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

В свою очередь молдавский предвыборный блок «Победа» в преддверии референдума о евроинтеграции запустил кампанию по сближению с ЕАЭС. По словам лидера блока, оппозиционного политика Илана Шора, для агитации в республику направятся 50 тысяч человек.