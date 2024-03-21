Песков: отказ банков КНР сотрудничать с Россией связан с давлением США

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Отказ ряда китайских банков проводить платежи российских контрагентов связан с давлением США и Евросоюза, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, это не помешает развитию торговых отношений между Москвой и Пекином.

Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику. В том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений, — сказал Песков.

21 марта стало известно, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. Ранее уже сообщалось о том, многие китайские банки прекратили принимать из России долларовые переводы. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.