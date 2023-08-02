Песков отдал должное западным СМИ Песков: многим серьезные СМИ на Западе приходится существовать в условиях военной цензуры

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Многие западные СМИ являются серьезными источниками информации, однако сейчас они вынуждены существовать в условиях военной цензуры, заявил во время выступления на форуме «Территория смыслов» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, кураторы западных спецслужб постоянно дают «указиловки» редакторам крупных СМИ на тему того, что и как нужно писать.

На Западе много серьезных СМИ, но сейчас они живут в условиях военной цензуры, получают «указиловки» от своих спецслужб, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, непрекращающаяся антироссийская пропаганда стала раздражать жителей западных стран. Несмотря на то, что в большинстве из них перестали вещать российские средства массовой информации, необходимо продолжать конкурировать с иностранными агрегаторами, уверен Песков.

Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что западные журналисты подвергаются репрессиям, их увольняют за попытки донести ту информацию, которую они считают нужной. Он уверен, что в странах Запада события на Украине освещаются в рамках строгой военной цензуры, несмотря на отсутствие там военного положения. Фадеев утверждает, что лично знаком с многими порядочными журналистами, которые не могут опубликовать свои материалы из-за ограничений.