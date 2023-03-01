Песков прокомментировал скандал с украинскими флагами в РУДН

Фото: rudn

Украинские флаги являются символом режима, который поддерживает националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в скандальной ситуации с вывешиванием символов на выставке в Российском университете дружбы народов (РУДН) нужно разобраться, передает РИА Новости.

В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию, — сказал Песков.

Он уточнил, что в случае с появлением украинского флага в РУДН нужно разобраться, «кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие».

Напомним, украинские флаги в РУДН вывесили рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Как объяснили студенты, знамена появились в рамках выставки землячеств, где была атрибутика различных стран.

Минобрнауки назначило служебную проверку, в результате которой «все виновные понесут наказание».