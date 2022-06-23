Песков опроверг заявления Киева о краже зерна

Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления киевских властей о том, что Россия якобы украла украинское зерно, пишет ТАСС. Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара после заявлений Киева о продаже Россией в Турцию «украденного украинского зерна» провела расследование и установила, что обвинение не соответствует действительности.

Это МИД нужно спрашивать. Россия не крала никакого зерна, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не минировала украинские порты и РФ нельзя винить в невозможности вывезти зерно. Он говорил, что есть и еще один путь для зерна, по суше, через Белоруссию. Однако у белорусского лидера Александра Лукашенко есть одно условие: сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер ранее сообщил, что Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые станут импортировать зерно из России.