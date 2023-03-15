Песков опроверг заявления Киева о переносе столицы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания украинских властей о планирующемся переносе столицы России вглубь страны не соответствуют действительности, передает РИА Новости. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что сейчас в РФ об этом ведутся разговоры.

Это неправда, — сказал Песков.

До этого Песков оценил идею Киева переименовать Россию в Московию. По его словам, это нелепый курьез, к которому можно относиться только с улыбкой. Он также отметил, что останется великой державой и страной, независимо от того, кто и как ее называет.

В середине февраля петиция о переименовании России в Московию, которая была опубликована на официальной странице президента Украины, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.