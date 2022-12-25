Песков ответил на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством Песков: протокольная практика поздравления лидеров Запада с Рождеством отсутствует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет поздравлять западных лидеров с католическим Рождеством, передает РИА Новости. По его словам, такая протокольная практика отсутствует.

Такой протокольной практики нет, — сказал Песков.

25 декабря в западных странах отмечается католическое Рождество. Католики, протестанты и большинство поместных православных церквей мира встретили ночью Рождество Христово — один из важнейших праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира.

Обязательным элементом празднования для верующих остается посещение рождественской мессы. 25 декабря служат три литургии — ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, а со временем ясли стали ставить перед Рождеством и в домах.

Президент США Джо Байден опубликовал снимок, на котором вместе с женой Джилл наряжает елку. Фотографию он сопроводил подписью «Всего несколько завершающих штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проводите канун Рождества».