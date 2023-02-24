Песков опроверг сообщения о планах Путина обратиться к россиянам 24 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о намерении президента РФ Владимира Путина обратиться к россиянам в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля, передает РИА Новости. По его словам, у главы государства нет таких планов.

Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах главы государства выступить с обращением.

Поводом для вопроса послужило то, что ровно год назад Путин рано утром 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале военной спецоперации. Тогда он подчеркнул, что целью СВО является защита жителей Донбасса. Путин особо отметил, что в планы российских войск не входит оккупация Украины.

21 февраля президент РФ обратился к Федсобранию. Выступление продлилось в течение 1 часа 45 минут. В ходе него Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, поручил Минобороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США, а также затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики страны.