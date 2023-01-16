Песков: Путин неоднократно говорил о жизни родителей во времена блокады

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова журналиста о недостатке информации о жизни родителей Владимира Путина в период блокады Ленинграда, передает РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что есть множество интервью, в которых глава государства рассказывает о жизни матери и отца в то время.

Я не соглашусь с вами в том, что есть недостаток информации о семье Путина во время блокады. Сам президент в интервью неоднократно и весьма подробно об этом рассказывал: и о маме, и о папе. Я вам рекомендую ознакомиться с целым рядом интервью на этот счет, который есть, — сообщил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент на следующей неделе примет участие в мероприятиях в Петербурге, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Поездка Путина в Северную столицу может состояться 18 января.

В ноябре Путин поддержал решение Санкт-Петербургского городского суда признать геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии. Он заявил, что давно пора было это сделать.