Песков опроверг слова о нежелании «Газпрома» возвращать турбину для СП Песков: «Газпром» очень хотел бы получить отремонтированную турбину для «Северного потока»

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press

Газотурбинный двигатель

«Газпром» очень хотел бы вернуть отремонтированный газотурбинный двигатель для «Северного потока», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.

Нет, «Газпром» очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не «Газпром» вводил санкции. <...> В данном случае для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что ЕС «может говорить одно, но есть Великобритания». Именно британская дочерняя компания Siemens осуществляет техническое обслуживание этих турбин — по британскому праву и в британской юрисдикции. Именно поэтому, на фоне всех введенных санкций, «Газпром» должен застраховать себя и свою собственность, отметил он.

Накануне «Газпром» сообщил, что поставка газотурбинного двигателя 073 на КС «Портовая» невозможна из-за санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании. В компании добавили, что невозможность поставки также связана с несоответствием существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens.