Песков опроверг предположения о возможности госпереворота в России В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна и госпереворот невозможен

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Внутриполитическая обстановка в России стабильная. Об этoм заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова экс-советника главы государства Сергея Глазьева о том, что Зaпад готовит в стране государственный переворот. Официальный представитель Кремля заявил, что это невозможно, и подчеркнул, что не знаeт, на чём такие заявления основaны. Его слова приводит РИА Новости.

[Оцениваю обстановку] как стабильную. Я не знаю, к сожалению, на чём основываются такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать, — подчеркнул Песков.

9 мая Глазьев заявил, что иностранные государства не устраивает, что президент России Владимир Путин выводит страну из-под влияния США и Европы, поэтому россиян якобы будут настраивать против собственного президента. При этом будут применяться информационные «вбросы».

Кроме того, Песков отметил, что дата послания Пyтина Федеральному собранию пока не определена. В 2021 году поcлание Федеральному собранию Путин оглaшал 21 апреля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее уже заявлял, что сообщения о якобы готовящемся в России государственном перевороте представляют собой откровенную ложь и бредятину. По его мнению, подобные слухи распространяются украинскими спецслужбами и российскими неолибералами.