Песков опроверг отказ сына явиться в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг ранее распространившееся сообщение об отказе его сына явиться в военкомат. По его словам, ни у него, ни у Николая нет сомнений в «единственно правильном выборе».

Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже, — сказал Песков.

Ранее в Сети распространилось сообщение о том, что ведущий канала «Популярная политика» позвонил сыну пресс-секретаря президента РФ под видом сотрудника военкомата и сказал, что тот попал под мобилизацию.

По его словам, Николай заявил, что не приедет на следующий день. Отмечалось, что сын представителя Кремля заявил, что «будет решать этот вопрос на другом уровне».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Mash сообщил, что в военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов. Один из подписчиков Telegram-канала, оказавшийся в числе запасников, рассказал, что повестки также приходят медикам.