Песков опроверг информацию о соглашении с Украиной до спецоперации Песков опроверг информацию о проекте соглашения между Москвой и Киевом до спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута, пишет Reuters. Поводом для опровержения стала публикация агентства, которая, по словам журналистов, основана на информации от трех источников, близких к администрации президента РФ.

Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация, — сказал Песков.

Агентство Reuters выступило с утверждением, что Козак якобы «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями, согласно которым Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в Североатлантический альянс, однако президент России Владимир Путин отверг предлагаемое соглашение, после чего была начата спецоперация.

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставки военного снаряжения, оружия и разработку законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.