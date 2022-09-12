Песков опроверг сообщения о скидках на нефть для Индии Песков опроверг сообщения о скидках на нефть для Индии за неприсоединение к «потолку цен»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не предлагала Индии нефть по более низким ценам в обмен на решение Нью-Дели не поддерживать инициативу G7 по установлению предельных цен на топливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает ТАСС, уточнений на этот счет Песков не привел.

Эта информация не соответствует действительности, — сообщил представитель Кремля.

Ранее индийская Business Standard со ссылкой на официальных лиц и МИД Индии сообщила, что Россия предложила Индии скидку на нефть при условии отказа от поддержки инициативы стран G7 по установлению потолка цен на нефть. По ее данным, «существенные скидки» на российскую нефть станут больше, чем те, которые предлагал Ирак в последние два месяца.

Российская сырая нефть была дешевле для Индии на $16 за баррель уже в мае по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в сумме $110. В июне цена снизилась до $14 за баррель, а на август скидка составила $6 от средней цены импортной нефти.