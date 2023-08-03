Песков опроверг слова ЕС о планах РФ сделать других зависимыми от ее зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва была и остается надежным поставщиком зерна, выполняющим все обязательства по данному вопросу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что Россия пытается сделать «зависимыми» от дешевого продовольствия третьи страны.

Это не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет, она могла бы делать больше, удовлетворяя спрос, если бы не незаконные санкционные ограничения, с которыми приходится сталкиваться, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что местом беседы не обязательно станет Анкара. По его словам, главы государств уже провели несколько телефонных разговоров и условились определить место личной беседы.

Ранее Боррель заявил, что Россия продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их зависимыми от своим поставок и усугубить продовольственную нестабильность. По его словам, Евросоюз тем временем пытается сделать все, чтобы санкции не влияли на продовольственную безопасность этих государств.

Боррель заявил, что ЕС не вводил никаких ограничений в отношении российского экспорта. То же касается поставок удобрений, добавил он.