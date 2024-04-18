Песков оценил ситуацию в зоне СВО Песков: ситуация в зоне СВО складывается далеко не благоприятная для Украины

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается далеко не благоприятная для Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.

Речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия. Это не способно повлиять на исход развития ситуации на фронтах, — говорится в сообщении.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику и ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. По его мнению, американцы рассчитывают сделать это в июне, поскольку лето является самым благоприятным временем для ведения боевых действий, а инициативой владеют Вооруженные силы РФ.

Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава Белого дома призвал реализовать их поскорее.