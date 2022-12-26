Песков описал график Путина на Новый год Песков заявил, что 31 декабря у Путина не запланированы мероприятия

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 декабря в рабочем графике Владимира Путина нет мероприятий, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». По словам представителя Кремля, это вовсе не означает, что глава РФ не будет работать. Песков также отметил, что традиционно 1 января проходит в спокойном режиме.

31 [декабря] у нас нет мероприятий. Это не означает, что президент не будет работать, мы этого не исключаем. Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно. А вот начиная с 2-го уже президент достаточно активно на связи и с администрацией, и с министрами, — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского главы сообщил о том, что в Рождество Путин по традиции посетит богослужение, передает РИА Новости.

В Рождество [президент] традиционно посещает службу. Будет так и в этом году, — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. По словам Пескова, на текущий момент отношения РФ и США характеризуются «взаимной недружественностью».

До этого пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Москва и Вашингтон пока не проводят переговоры о возможной встрече Путина и Байдена. Так он отреагировал на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о готовности провести встречу между лидерами РФ и США.