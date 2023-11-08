Песков оценил значение перекрестных интервью Путина и Токаева Песков заявил о продвинутом уровне отношений России и Казахстана

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Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева говорят о продвинутом уровне двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, произошедший «обмен интервью» накануне официального визита Путина в Казахстан является беспрецедентным событием, передает РИА Новости.

Достаточно беспрецедентное событие. Именно такие перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин вряд ли успеет встретиться со своим бывшим коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита в Казахстан. По его словам, в этот раз у главы государства слишком насыщенная программа.

Путин посетит Казахстан 9 ноября. Он планирует провести переговоры с Токаевым. Главы государств обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.