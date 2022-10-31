Песков оценил заявления МО о роли Британии в атаке БПЛА ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Минобороны РФ о роли Великобритании в атаке беспилотных летательных средств (БПЛА) украинской армии на Севастополь. Он указал, что информация, предоставляемая российским военным ведомством, «заслуживает абсолютного доверия». Атака беспилотников на Черноморский флот произошла 29 октября.

Достаточно для всех заявления Минобороны, которое руководствовалось той информацией и теми данными, которые удаётся собрать. Это более, чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка, представили ли они доказательства Кремлю, у нас так не принято представлять внутри государства друг другу доказательств, — заявил Песков.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

После в Минобороны РФ рассказали, что атака БПЛА ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.