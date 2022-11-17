В Кремле оценили обвинения США в причастности РФ к падению ракеты в Польше Песков отверг обвинения США в причастности России к падению ракеты в Польше

Фото: Polish Police Department

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания властей США о причастности России к падению ракеты в Польше. Ранее в Вашингтоне допустили, что в Польше могла упасть украинская ракета, но ответственность за произошедшее лежит на России, поскольку именно она объявила военную операцию. По мнению Пескова, подобные события можно отматывать вплоть до момента, когда НАТО и США не захотели прислушаться к озабоченностям РФ, передает ТАСС.

Если следовать этой логике, то наверное можно отматывать ситуацию в обратную сторону. И тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции, — сказал Песков.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Позднее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон сообщила, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.