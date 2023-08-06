Песков оценил возможность заключения мира с Украиной Песков: в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет

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Дмитрий Песков

В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с The New York Times. Он отметил, что спецоперация продолжится в обозримом будущем.

В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем, — сказал Песков.

Представитель Кремля отмечал, что РФ стремится взять под контроль все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции. На этот вопрос Песков ответил отрицательно.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что без участия России, учета текущих и исторических реалий переговоры по ситуации на Украине в Джидде не имеют смысла. По его словам, тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, все прочие — никаких.

Китайская сторона призвала участников переговоров по Украине, проходящих в Джидде, учесть красные линии и опасения Москвы. По данным The Wall Street Journal, на мероприятии дипломаты из КНР также представили собственный план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов.

Участие в переговорах принимают представители почти 30 стран мира, за исключением России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечает, что проходящее в Джидде мероприятие можно расценивать как мозговой штурм. Однако он подчеркнул, что отсутствие представителей России на переговорах не может гарантировать каких-либо договоренностей.