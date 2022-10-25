Песков оценил возможность улучшения отношений с Британией с приходом Сунака Песков: Россия не видит предпосылок для улучшения отношений с Великобританией с приходом Сунака

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Дмитрий Песков

Россия не видит «ни предпосылок, ни оснований, ни надежд» на выстраивание более конструктивных отношений с Великобританией после назначения Риши Сунака премьер-министром страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров и готова обсуждать самые сложные вопросы, но только не «в ущерб собственным интересам», передает ТАСС.

В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги [в отношениях], — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Риши Сунак автоматически станет премьером Британии после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Отмечается, что 42-летний политик стал самым молодым британским премьером за 200 лет. Он вступил в должность сегодня днем, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства страны.

Как заявила член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, новый премьер с большой долей вероятности будет выступать против России и выстраивать отношения с новым главой Великобритании бесперспективно, поскольку назначение на этот пост пророссийского политика невозможно. Несмотря на это, Журова заверила, что Россия продолжит контактировать с любым британским лидером.