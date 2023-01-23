В Кремле оценили возможность участия Путина в президентских выборах Песков: Путин не делал никаких заявлений об участии в выборах президента

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Президент России Владимир Путин не делал никаких заявлений относительно участия в следующих выборах главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российский лидер продолжает работу по обычному графику.

Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается работа в рамках обычного рутинного графика президента, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России начал подготовку для проведения избирательной кампании по выборам президента РФ, которые пройдут в 2024 году. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, одной из важнейших задач является наращивание доверия к голосованию и избирательной системе. По ее словам, информированность обо всех электоральных процессах повысит у избирателей доверие к выборам. Кроме того, Памфилова отметила, что российская избирательная система достаточно серьезно защищена от DDoS-атак.

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. В администрации президента исходят из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и в них будет участвовать действующий глава государства, хотя Путин еще не объявлял о своем участии.