Песков оценил возможность диалога по стратегической стабильности с Западом Песков: предпосылок для диалога по стратегической стабильности не наблюдается

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Дмитрий Песков

Россия готова приступить к диалогу по стратегической стабильности со странам Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако в настоящий момент предпосылок для этого нет, добавил он. По словам Пескова, Москва признает, что переговоры необходимы, передает ТАСС.

В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим <...> Полагаем, что этот диалог крайне необходим, и мы, безусловно, готовы его начинать, — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что переговоры не должны проходить в формате чтения нотаций одной стороной другой. Москва даже не собирается вести диалог в таком ключе, отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, отразится ли на стратегической стабильности приостановка Западом действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, представитель Кремля заявил, что «де-факто ситуация никак не изменится».

Ранее исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия не хочет вести диалог по стратегической стабильности. По ее словам, Вашингтон не видит каких-либо признаков, указывающих на заинтересованность Москвы в этом вопросе.