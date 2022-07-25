Песков исключил влияние удара по порту Одессы на отгрузку украинского зерна Песков: удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

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Удары ВС РФ по военной инфраструктуре в порту Одессы не повлияют на выполнение стамбульских договоренностей по отгрузке зерна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, удар связан исключительно с военной инфраструктурой и не затрагивает мощности для вывоза зерна.

Подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки, — подчеркнул Песков.

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.