Песков оценил вклад Горбачева в историю России Песков: Горбачев оставил значительный след в истории России

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Первый президент СССР Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев внес значительный вклад в историю России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Действующий глава государства Владимир Путин поддерживал с ним контакт, отметил представитель Кремля.

Президент Путин поддерживал с ним [Горбачевым] отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда, — сказал Песков.

Горбачев умер в 91 год 30 августа 2022 года после длительной болезни.

Как рассказал главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, первый и единственный президент СССР подарил стране 30 лет мира и жизни без угрозы ядерной войны. По его словам, политик без жертв «попрощался с коммунизмом» и ставил права человека выше государства. Кроме того, Горбачев не считал возможным силой решать вопросы мирового устройства, уверен Муратов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории, политиком, больше, чем кто-либо другой, сделавшим для мирного завершения холодной войны. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал Горбачева своим героем.