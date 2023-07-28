Песков оценил вероятность поездки Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско Песков: поездка Путина на саммит АТЭС в США пока не обсуждается

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия не ждет приглашения на это мероприятие, передает ТАСС.

До этого [саммита] пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения, — отметил Песков.

Встреча лидеров стран, входящих в АТЭС, пройдет в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Предполагается, что участие в ней примет глава КНР Си Цзиньпин. Он может встретиться с президентом США Джо Байденом для обсуждения актуальных вопросов политики и экономики.

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что президент РФ Владимир Путин не будет допущен до участия в саммите АТЭС, если только не будет получено специальное разрешение. Организаторы мероприятия также решили не допускать к участию главу администрации Гонконга Джона Ли.

Ранее в ходе своего выступления на саммите Россия — Африка президент Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие месяцы бесплатно поставит странам Африки 25–50 тысяч тонн зерна.