Песков заявил об отсутствии контактов с США по стратегической стабильности

Планов о продолжении сотрудничества США и России по стратегической стабильности нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подтвердил, что президент РФ Владимир Путин ни разу не контактировал с американским коллегой Джо Байденом с начала спецоперации, в частности по вопросам стратстабильности, передает РИА Новости.

Нет, к сожалению, пока каких-то планов осязаемых нет на этот счет, — сказал Песков.

Он подтвердил журналистам информацию, что Путин не имел контактов с Байденом с начала спецоперации на Украине.

16 июня Песков заявил, что Москве и Вашингтону следовало обсуждать продление договора о СНВ «еще вчера». Он отметил, что тема настолько важна для всего мира, что не обсуждать ее невозможно.