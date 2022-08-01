Песков отреагировал на сообщения СМИ о госпитализации Чубайса Песков назвал печальными новостями сообщения СМИ о госпитализации Чубайса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальными новостями сообщения о госпитализации экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает РИА Новости. Он отметил, что бывший топ-менеджер не обращался за помощью к российским властям. По словам представителя Кремля, в случае обращения Чубайса за помощью его постараются поддержать, как и любого другого гражданина РФ.

Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сказал Песков.

31 июля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с предварительным диагнозом «синдром Гийена — Барре». Комнату, где предприниматель почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. О

Синдром Гийена — Барре — это быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Чаще всего заболевание диагностируется у пожилых людей, в особенности у мужчин.

По словам медиков, болезнь длится от двух до нескольких недель. Триггером заболевания может быть инфекция, бактериальная или вирусная, включая вирус гриппа или коронавирус.