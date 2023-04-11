Песков оценил сообщения о планах Египта поставить России тысячи ракет Песков: информация о планах Египта поставить РФ ракеты — очередная утка

Фото: European Support Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация западных СМИ о планах Египта поставить России тысячи ракет — очередная утка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, сейчас существует множество ложных публикаций и относиться к ним нужно соответственно.

Похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям, — сказал Песков.

О намерениях Египта помочь РФ вооружением сообщал The Washington Post со ссылкой на документы, которые утекли из Пентагона.

В прошлом году представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе получили доказательства поставок Ираном России беспилотников.

В США же сообщали, что располагают информацией о том, как КНДР тайно поставляет России боеприпасы для ведения боевых действий на Украине. Для противодействия этому Вашингтон был готов ввести новые санкции в отношении Пхеньяна.

Российская сторона отвергла все эти подозрения. Глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в один момент сообщил, что страна поставила в Россию небольшое количество БПЛА за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом министр отрицает информацию о поставках России иранских баллистических ракет.