Песков оценил события в Каракалпакии Песков: события в Каракалпакии являются внутренним делом Узбекистана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Узбекистане является внутренним делом страны. По его словам, которые приводит ТАСС, Узбекистан остается союзником и партнером России, все проблемы которого должны быть урегулированы.

Всё, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом страны. И мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все проблемы будут урегулированы, — подчеркнул Песков.

1 июля в столице Каракалпакстана мирные жители вышли на митинг против принятия поправок, которые могли лишить нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана. В ходе беспорядков, как сообщалось, пострадали 243 человека, из них 94 человека были госпитализированы. Глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что в больницах оказались тысячи человек, медицинские учреждения города переполнены.