Песков оценил слова Сунака о «превращении Россией продовольствия в оружие» Песков назвал в корне неверными слова Сунака о «превращении Россией продовольствия в оружие»

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел в корне неверным заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего РФ в «превращении продовольствия в оружие». По его словам, Москва не препятствует поставкам, а делает так, чтобы они осуществлялись, передает РИА Новости.

Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное количество из общего объема, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине.

Ранее Сунак в преддверии саммита G20 заявил, что страны должны «положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России». Он призвал государства по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы.

Британский премьер также отметил, что конфликт на Украине «усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». Он подчеркнул, что две трети членов «Группы двадцати» в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше 7%.