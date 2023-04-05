Песков оценил слова посла Китая в ЕС о «риторическом приеме» Песков: контекст взаимопонимания между Россией и КНР изложен в документах по результатам переговоров

Фото: kremlin.ru

Государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина

Кремль ориентируется на содержание договоренностей, которых достигли президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который назвал риторическим приемом слова о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином.

Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином в Москве. Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, которые были приняты по итогам переговоров. Они в полной мере освещают спектр вопросов, которые находятся на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее посол КНР в Евросоюзе выразил мнение, что заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует воспринимать как риторику. По его словам, которые привела газета The New York Times, несмотря на подписание заявления «о безграничной дружбе», Пекин не поддерживает СВО, не признает Крым российским, а также не признает легитимность референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.