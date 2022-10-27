Песков оценил слова поляков о том, что СССР не освободил Польшу от фашистов Песков назвал ложью слова поляков о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. По его словам, которые приводит РИА Новости, при освобождении Польши от нацистов погибло очень много русских, а также жителей республик, которые тогда входили в состав Советского Союза.

Поэтому это чудовищная ложь. Очередная попытка оболванить молодое поколение поляков. И растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским, — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для комментария Пескова стало утверждение представителей Института национальной памяти Польши о том, что солдаты Красной армии не принесли в 1945 году освобождение этой стране.

Ранее польский сенат принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании участвовали 85 сенаторов, каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины.

Кроме того, сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине. Резолюция не является правовым актом и представляет собой символический документ.