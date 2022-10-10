Песков оценил слова Лукашенко о развертывании совместной группы войск Песков: Путин и Лукашенко обсуждают взаимодействие во многих областях, включая оборону

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко постоянно обсуждают взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это происходит в том числе и на двусторонних встречах.

Взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко, — сказал Песков.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что договорился с российским коллегой о развертывании совместной региональной группировки войск, основу которой составляют ВС Белоруссии. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней. Причиной этого стало обострение ситуации на западных границах Союзного государства.

До этого президент Белоруссии заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. По его словам, украинские власти намеревались устроить в Белоруссии «Крымский мост — 2». Украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Украина намерена нанести удар по Белоруссии. Киев заявил, что эта информация «не соответствует действительности», и назвал ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».