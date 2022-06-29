Песков оценил слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина Песков: слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина заинтересовали бы Фрейда

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Борис Джонсон

В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные высказывания должны стать предметом для психоанализа, передает РИА Новости.

Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований! — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил немецкому телеканалу ZDF, что российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности». По его мнению, если бы Владимир Путин был женщиной, он, скорее всего, не начал бы спецоперацию на Украине, которую Джонсон оценил как проявление мачизма.