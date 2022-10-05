Песков пообещал возвращение под контроль России определенных территорий Песков: определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены под контроль России

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Дмитрий Песков

Определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены под контроль России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что российские власти также будут продолжать советоваться с тем населением, которое захочет жить с Россией, передает РИА Новости.

Я еще раз повторяю: там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией, — сказал Песков.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.