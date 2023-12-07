Песков оценил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта Песков: ситуация в зоне палестино-израильского конфликта усугубляется

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вызывает беспокойство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация в регионе вновь вернулась в военное русло, а гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется.

Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведет к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа было бы целесообразным с точки зрения РФ. Он добавил, что следовало бы учесть масштабы разразившейся там гуманитарной катастрофы. Он отметил, что, несмотря на возобновление боевых действий, работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжаться.

Утром 1 декабря сообщалось, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.