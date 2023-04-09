Песков оценил реакцию Запада на планы России по размещению ядерного оружия Песков назвал истерикой реакцию Запада на планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Запад истерично реагирует на намерение России разместить ядерное оружие в Белоруссии и при этом предпочитает не вспоминать о присутствии американского ядерного арсенала в Европе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Как ранее пояснил президент Владимир Путин, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».

Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в КНР заявил о недопустимости размещения ядерного оружия на территории другого государства. По сообщениям СМИ, он имел в виду планы России. В Кремле сочли, что высказывание французского лидера является критикой в адрес США.

О намерении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии Путин объявил в конце марта. По его словам, хранилище для арсенала будет готово к 1 июля. Глава государства отметил, что Минск давно просил Москву о таком шаге. Он также подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

Песков, в свою очередь, указывал, что планируемое размещение ядерного oружия в Белоруссии является ответом на приближение НАТО к российским границам. Он добавил, что движение Альянса доставляет РФ хлопоты и вызывает у страны обеспокоенность в области безопаcности.