Песков оценил позицию России и КНР по урегулированию на Украине Песков: Путин и Си Цзиньпин оценили важность участия РФ в переговорах по Украине

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Дмитрий Песков

Отсутствие перспектив в любых форматах урегулирования украинского конфликта без участия России было отмечено во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что Украине не уделяли основное внимание на встрече, передает журналист Павел Зарубин.

В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия, — рассказал Песков.

Ранее возглавлявший делегацию Украины на переговорах в Стамбуле глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году переговорщики достигли контуров соглашения, согласно которым Украина согласилась бы принять статус «постоянного нейтралитета» и отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от России и других стран.

Но мирный процесс сорвался. Одной из причин срыва стало нежелание стран Запада давать Украине «твердые» гарантии безопасности, а также их рекомендации прекратить переговоры с Москвой.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения России. По его словам, инициатива российского президента по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы.