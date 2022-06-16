Песков оценил появление вопросов о ядерной войне Песков посоветовал не задавать вопросов о ядерной войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у профессиональных СМИ вопросов о возможности ядерной войны не должно появляться. При этом спикеры должны быть мудрыми и на такие вопросы не отвечать, отметил он в беседе с РИА Новости.

Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать, — подчеркнул представитель Кремля.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) 12 июня заявил о том, что риск применения ядерного оружия сейчас достиг наивысшего уровня со времён холодной войны.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков 15 июня заявил: Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны вопреки обвинениям Запада. Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, отметил он.