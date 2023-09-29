Песков: вопрос о российских миротворцах в Карабахе будет обсуждаться с Баку

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Дмитрий Песков

Работа российских миротворцев уже на территории Азербайджана будет предметом обсуждений с Баку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что вопрос заключения мирного договора между Ереваном и Баку остается актуальным, передает ТАСС.

Продление миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. Все государственные учреждения и организации будут распущены с 1 января 2024-го. В заявлении отмечается, что население Карабаха должно ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжать ли жить в регионе или покинуть его.

До этого Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. По его мнению, прямой причины для таких действий нет.

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что будущее российских миротворцев в Карабахе будет зависеть от двусторонних договоренностей России и Азербайджана. По его словам, чтобы продлить мандат миротворцев РФ в регионе, понадобится соглашение, в котором будут прописаны их новые функции.