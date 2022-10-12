Песков оценил перспективы переговоров Путина и Байдена Песков: инициатив по переговорам Путина и Байдена пока нет

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Джо Байден, Владимир Путин

В Кремле ничего не знают об организации двусторонних контактов президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких инициатив по этому поводу пока нет.

Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бритни Грайнер. При этом глава Белого дома добавил, что не может себе представить ситуацию, в которой российский президент захотел бы обсуждать эту историю.

Двукратная олимпийская чемпионкаГрайнер была признана виновной в контрабанде наркотических средств 4 августа. Химкинский городской суд Московской области назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Кроме того, баскетболистку обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.