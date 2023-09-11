Песков оценил перспективы избрания Трампа на пост президента США для России Песков призвал не ждать изменения внешнеполитического курса США при Трампе

Внешнеполитический курс США не сильно изменится в случае избрания на пост президента страны Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», США всегда сохраняли свой внешнеполитический курс неизменным, независимо от результата выборов президента.

Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на Америку я бы не стал, — подчеркнул представитель Кремля.

Трамп ранее заявил, что США ждет экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. По его мнению, причиной кризиса станет политика действующего главы государства Джо Байдена. Он также добавил, что при действующей американской администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть нечестные выборы.

Политик также подчеркнул, что администрация Байдена «нерациональным образом» потратила $11,5 трлн, что, по мнению Трампа, эквивалентно тому, что «$88 тысяч забрали у каждой семьи Америки». По словам республиканца, при власти его оппонента быстро растет дефицит бюджета и в текущем году он должен увеличиться более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.