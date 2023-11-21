Песков оценил отношения России и Таджикистана Песков: сотрудничество России и Таджикистана складывается гармонично

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, сотрудничество складывается гармонично, поэтому поводов говорить о каких-то претензиях нет, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что отношения двух стран подкреплены дружескими связями их лидеров Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях, — заявил представитель Кремля.

Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию 21 ноября. В его делегацию вошли главы МИД, Минобороны, МВД, Минтруда, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минэнерго, Министерства промышленности и новых технологий и другие официальные лица страны.

В ходе встречи президентов двух государств в Москве Путин вручил таджикистанскому коллеге орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Глава РФ наградил его за большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Страны 21 ноября подписали восемь документов, направленных на укрепление сотрудничества в различных сферах. Одним из таких документов стал план взаимодействия в сфере промышленности. Кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта.