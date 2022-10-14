Песков оценил отказ Украины от участия в мероприятиях СНГ Песков назвал упущением Украины отказ от участия в мероприятиях СНГ

Фото: Пресс-служба президента республики Казахстан/ТАСС

Отказ Украины от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для нее самой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Представитель Украины не принимает участия в заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в Астане.

Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств — участников СНГ в Астане. Сообщается, что первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, после чего состоится заседание лидеров государств СНГ в расширенном составе. Кроме того, российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.